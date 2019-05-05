Нападающий Дэнни Уэлбек покинет на правах свободного агента летом "Арсенал" после пятилетнего пребывания в команде. Контракт 28-летнего англичанина с лондонцами истекает 30 июня 2019 года.

– Я разговаривал с клубом и самим футболистом, Уэлбек принял решение уйти, – приводит слова главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери The Mirror.

Уэлбек перешел в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед" осенью 2014-го. Принял участие в 126 матчах команды, забил 32 гола и отдал 15 голевых передач. Дважды выигрывал Кубок (2015, 2017) и Суперкубок Англии (2018).

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