На Роналду приходится почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 игроков европейских лиг

УЕФА проанализировал популярность футболистов в социальных сетях.

Согласно отчету УЕФА, на нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приходится примерно четверть всех подписчиков в соцсетях среди 20 самых популярных европейских футболистов.

«В целом у 20 самых популярных игроков из высших европейских лиг в соцсетях имеется чуть более 2,6 миллиардов поклонников, — говорится в документе на сайте УЕФА. — На Роналду, имеющего около 600 миллионов подписчиков в Twitter, Facebook и Instagram, приходится чуть менее четверти этого числа».

В нынешнем 36-летний португалец забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед».