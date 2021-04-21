УЕФА предложил клубам Англии большие деньги за отказ от участия в Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убедил английские клубы отказаться от участия в Суперлиге. По информации Mundo Deportivo, организация предложила командам АПЛ за отказ от участия в проекте значительную сумму денег.

?Отмечается, что аналогичного предложения испанским клубам на данный момент не делалось.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».