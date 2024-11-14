УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении судьи Кута

УЕФА открыл расследование в отношении английского арбитра Дэвида Кута, сообщается на сайте организации.

Ранее издание The Sun показало видео, на котором 42-летний судья нюхает некий белый порошок.

«Инспектор УЕФА по этике и дисциплине был назначен для оценки потенциального нарушения дисциплинарного регламента УЕФА арбитром Дэвидом Кутом», — говорится в заявлении УЕФА.

Это расследование стало вторым за ноябрь в отношении британца. В этом же месяце Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) отстранила Кута от матчей АПЛ из-за скандального видео, на котором арбитр в разговоре с друзьями назвал «Ливерпуль» дерьмом, а его бывшего тренера Юргена Клоппа — полным мудаком.