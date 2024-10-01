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Удаление Бруну Фернандеша за фол на Мэддисоне отменено после апелляции

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Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press

Красная карточка полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша аннулирована после апелляции.

Португалец был удален с поля за фол на полузащитнике «Тоттенхэма» Джеймсе Мэддисоне в матче 6-го тура чемпионата Англии (3:1). Ранее сообщалось, что эта красная карточка стала первым прямым удалением для игрока более чем за 600 матчей профессиональной карьеры.

«Бруну Фернандеш сможет принять участие в следующих трех матчах «Манчестер Юнайтед» после успешного рассмотрения иска о неправомерном удалении.

Фернандеш должен был пропустить матчи нашей лиги против «Астон Виллы», «Брентфорда» и «Вест Хэма», но теперь сможет выйти на поле после успешного рассмотрения апелляции", — говорится в заявлении манкунианцев.

«МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 6 матчей, набрав 7 очков.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 6 0 1 5 3-12 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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38 тур
5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
 - : -
5.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
5.10 17:00
Лестер – Борнмут
 - : -
5.10 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.10 17:00
Вест Хэм – Ипсвич
 - : -
5.10 19:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
6.10 16:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.10 16:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
6.10 18:30
Брайтон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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