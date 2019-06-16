"Удачи вам в следующей главе, мистер!" Аспиликуэта поблагодарил Сарри

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта поблагодарил Маурицио Сарри, который ранее покинул пост главного тренера лондонцев. 60-летний итальянец продолжит карьеру в "Ювентусе".

– Удачи вам в следующей главе, мистер! Спасибо за ваш тяжелый труд, который помог нам насладиться прекрасной ночью в Баку! – написал Аспиликуэта в своем Твиттере.

Сарри тренировал "Челси" с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2018/19 и заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.

Good luck in your next chapter, mister! Thank you for your hard work that helped us to enjoy a great night in Baku! 🏆 #CFC pic.twitter.com/ZIvxdBgLSR – César Azpilicueta (@CesarAzpi) 16 июня 2019 г.

"Ювентус" объявил о назначении Сарри