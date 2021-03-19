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Убытки «Лестера» превысили 67 миллионов фунтов стерлингов

10:35
Домашний стадион «Лестера». Фото Twitter
Домашний стадион «Лестера». Фото Twitter
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Футбольный клуб «Лестер» на официальном сайте 19 марта опубликовал финансовый отчет за сезон-2019/20. Доналоговые убытки английского клуба по итогам финансового года составили 67,3 миллиона фунтов.

По сравнению с аналогичным показателем за предыдущий период убытки существенно увеличились: в 2019 году они достигли 20,2 миллиона фунтов.

На финансовые результаты клуба существенно повлияла приостановка прошлого сезона из-за коронавируса.

Оборот клуба, в том числе из-за изменения календаря АПЛ, снизился с 178,4 до 150 миллионов фунтов.

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