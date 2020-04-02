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Убойная онлайн-тренировка «Уотфорда» под руководством Бена Фостера

18:31
Онлайн-тренировка &quot;Уотфорда&quot;. Фото Twitter
Онлайн-тренировка &quot;Уотфорда&quot;. Фото Twitter
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Игроки «Уотфорда» провели онлайн-тренировку в условиях карантина. Руководил процессом вратарь команды Бен Фостер, который явно получил большое удовольствие от занятий.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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