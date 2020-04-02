Убойная онлайн-тренировка «Уотфорда» под руководством Бена Фостера

Игроки «Уотфорда» провели онлайн-тренировку в условиях карантина. Руководил процессом вратарь команды Бен Фостер, который явно получил большое удовольствие от занятий.

This is what happens when you let @BenFoster lead a virtual spin class for his @WatfordFC teammates. ?



Get ready to take some screenshots...#StayAtHome | #StaySafe #StaySpinning pic.twitter.com/9WcLVw2IvD — Squawka Football (@Squawka) April 2, 2020

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.