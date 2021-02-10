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У Юргена Клоппа умерла мать. Он не сможет прилететь на похороны из-за ковидных ограничений

15:16
Юрген Клопп. Фото Twitter
Юрген Клопп. Фото Twitter
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп 10 февраля сообщил, что его мать, Элизабет Клопп скончалась в возрасте 81 года.

«Она значила для меня все. Она была настоящей матерью в лучшем смысле этого слова. Как верующий человек, я уверен, что она сейчас в лучшем месте. Из-за ситуации с пандемией в мире я не смогу приехать на похороны. Как только позволят обстоятельства, мы проведем поминки, как это следует сделать», — цитирует Schwarzwaelder-bote Клоппа.

7 февраля стало известно, что матч «Лейпциг» — «Ливерпуль», который должен был состояться 16 февраля в Лейпциге, перенесен в Будапешт (Венгрия). Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.elisabeth-klopp-gestorben-juergen-klopp-kann-nicht-zur-beerdigung-erscheinen.17e14c97-4d29-4f85-bd8e-abf138caa1cc.html

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