У Юргена Клоппа умерла мать. Он не сможет прилететь на похороны из-за ковидных ограничений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп 10 февраля сообщил, что его мать, Элизабет Клопп скончалась в возрасте 81 года.

«Она значила для меня все. Она была настоящей матерью в лучшем смысле этого слова. Как верующий человек, я уверен, что она сейчас в лучшем месте. Из-за ситуации с пандемией в мире я не смогу приехать на похороны. Как только позволят обстоятельства, мы проведем поминки, как это следует сделать», — цитирует Schwarzwaelder-bote Клоппа.

7 февраля стало известно, что матч «Лейпциг» — «Ливерпуль», который должен был состояться 16 февраля в Лейпциге, перенесен в Будапешт (Венгрия). Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля из-за пандемии коронавируса.