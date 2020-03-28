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У восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса

14:35
У восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса. Фото twitter.com/WestHam.
У восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса. Фото twitter.com/WestHam.
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Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди рассказала о мерах, принятых клубом в связи с коронавирусом. У 8 футболистов команды проявились первые симптомы болезни, сообщает The Sun.

Все спортсмены находятся на самоизоляции. Результаты их анализов пока неизвестны.

«Вест Хэм» 7 марта играл против «Арсенала». Позже выяснилось, что тренер «канониров» Микель Артета заразился коронавирусом.

Все сотрудники «Вест Хэма», контактировавшие с испанским специалистом, самоизолировались, как и тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 607 965 человек. Умерших — 28 125, выздоровевших — 132 688. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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