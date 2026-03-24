У Тудора умер отец

«Тоттенхэм» выразил соболезнования Игору Тудору и его семье, подтвердив смерть отца главного тренера.

47-летний хорват не смог выполнить свои медийные обязательства после домашнего поражения «шпор» от «Ноттингем Форест» (0:3), одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание, из-за потери близкого члена семьи.

Это вынудило ассистента «Тоттенхэма» Бруно Залтора заменить его у микрофона. Испанец отказался раскрывать детали «семейной проблемы» Тудора.

«Тоттенхэм» и бывшая команда Тудора «Ювентус» объявили 23 марта, что 47-летний специалист скорбит о смерти своего отца.

«Все в «Тоттенхэме» глубоко опечалены известием о кончине отца Игора Тудора, Марио. Наши мысли и соболезнования — с Игором и его семьей в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении «шпор».

«Ювентус рядом с Игором Тудором и его семьёй в это трудное время. «Ювентус» присоединяется к скорби по поводу кончины его отца», — отметили в туринской команде.

По данным PA, Тудор узнал о смерти отца после финального свистка 22 марта.

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