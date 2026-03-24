У Тудора умер отец
«Тоттенхэм» выразил соболезнования Игору Тудору и его семье, подтвердив смерть отца главного тренера.
47-летний хорват не смог выполнить свои медийные обязательства после домашнего поражения «шпор» от «Ноттингем Форест» (0:3), одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание, из-за потери близкого члена семьи.
Это вынудило ассистента «Тоттенхэма» Бруно Залтора заменить его у микрофона. Испанец отказался раскрывать детали «семейной проблемы» Тудора.
«Тоттенхэм» и бывшая команда Тудора «Ювентус» объявили 23 марта, что 47-летний специалист скорбит о смерти своего отца.
«Все в «Тоттенхэме» глубоко опечалены известием о кончине отца Игора Тудора, Марио. Наши мысли и соболезнования — с Игором и его семьей в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении «шпор».
«Ювентус рядом с Игором Тудором и его семьёй в это трудное время. «Ювентус» присоединяется к скорби по поводу кончины его отца», — отметили в туринской команде.
По данным PA, Тудор узнал о смерти отца после финального свистка 22 марта.
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|В
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
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7
|Сандерленд
|0
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|0-0
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8
|Брайтон
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|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0
|0-0
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11
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -