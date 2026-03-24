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24 марта, 02:22

У Тудора умер отец

Павел Лопатко

«Тоттенхэм» выразил соболезнования Игору Тудору и его семье, подтвердив смерть отца главного тренера.

47-летний хорват не смог выполнить свои медийные обязательства после домашнего поражения «шпор» от «Ноттингем Форест» (0:3), одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание, из-за потери близкого члена семьи.

Это вынудило ассистента «Тоттенхэма» Бруно Залтора заменить его у микрофона. Испанец отказался раскрывать детали «семейной проблемы» Тудора.

«Тоттенхэм» и бывшая команда Тудора «Ювентус» объявили 23 марта, что 47-летний специалист скорбит о смерти своего отца.

«Все в «Тоттенхэме» глубоко опечалены известием о кончине отца Игора Тудора, Марио. Наши мысли и соболезнования — с Игором и его семьей в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении «шпор».

«Ювентус рядом с Игором Тудором и его семьёй в это трудное время. «Ювентус» присоединяется к скорби по поводу кончины его отца», — отметили в туринской команде.

По данным PA, Тудор узнал о смерти отца после финального свистка 22 марта.

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Игор Тудор
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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Источник: «Тоттенхэм» может назначить тренером Хюттера

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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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