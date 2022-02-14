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Сегодня, 15:59

У Триппьера диагностирован перелом кости стопы

Защитник «Ньюкасла» выбыл из строя из-за травмы
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер из-за травмы пропустит продолжительное время, сообщает сайт клуба.

31-летний англичанин в матче 25-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0) получил перелом пятой плюсневой кости стопы.

Отметим, что Триппьер стал автором победного гола в этой встрече.

После перехода из «Атлетико» в январе Киран забил 2 гола в 4 матчах АПЛ. «Ньюкасл» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.

Киран Триппьер
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
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 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
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Уотфорд – Брайтон
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Эвертон – Лидс
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Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
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13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
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 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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