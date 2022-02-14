У Триппьера диагностирован перелом кости стопы

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер из-за травмы пропустит продолжительное время, сообщает сайт клуба.

31-летний англичанин в матче 25-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0) получил перелом пятой плюсневой кости стопы.

Отметим, что Триппьер стал автором победного гола в этой встрече.

После перехода из «Атлетико» в январе Киран забил 2 гола в 4 матчах АПЛ. «Ньюкасл» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.