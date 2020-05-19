У шести человек из трех клубов АПЛ обнаружили коронавирус

Сегодня, 19 мая, пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила о результатах тестирования членов команд на коронавирус.

В общей сложности проверили 748 игроков и сотрудников клубов. Положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у шести человек из трех команд лиги. Заболевшие проведут неделю на самоизоляции.

В Англии также обсуждают возможность возобновления групповых тренировок.

По последним данным Worldometers на 19 мая, в Великобритании всего выявлено 246 406 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 34 796 человек.