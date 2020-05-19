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У шести человек из трех клубов АПЛ обнаружили коронавирус

18:40
Стадион «Арсенала». Фото Reuters
Стадион «Арсенала». Фото Reuters
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Сегодня, 19 мая, пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила о результатах тестирования членов команд на коронавирус.

В общей сложности проверили 748 игроков и сотрудников клубов. Положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у шести человек из трех команд лиги. Заболевшие проведут неделю на самоизоляции.

В Англии также обсуждают возможность возобновления групповых тренировок.

По последним данным Worldometers на 19 мая, в Великобритании всего выявлено 246 406 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 34 796 человек.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/1670563

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