У «Саутгемптона» худший показатель по очкам в АПЛ в 2021 году

«Саутгемптон» является худшей командой АПЛ в 2021 году. Команда смогла набрать в этом году лишь семь очков.

В первой игре 2021 года «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль», но затем уступил в 10 из 12 игр чемпионата.

Сегодня, 4 апреля, команда встретится с «Бернли» на стадионе «Сент-Мерис». Начало — в 14.00 мск. Подопечные Ральфа Хазенхюттля занимает 14-е место в турнирной таблице.