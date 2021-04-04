Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

У «Саутгемптона» худший показатель по очкам в АПЛ в 2021 году

10:20

«Саутгемптон» является худшей командой АПЛ в 2021 году. Команда смогла набрать в этом году лишь семь очков.

В первой игре 2021 года «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль», но затем уступил в 10 из 12 игр чемпионата.

Сегодня, 4 апреля, команда встретится с «Бернли» на стадионе «Сент-Мерис». Начало — в 14.00 мск. Подопечные Ральфа Хазенхюттля занимает 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...