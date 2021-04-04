У «Саутгемптона» худший показатель по очкам в АПЛ в 2021 году
«Саутгемптон» является худшей командой АПЛ в 2021 году. Команда смогла набрать в этом году лишь семь очков.
В первой игре 2021 года «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль», но затем уступил в 10 из 12 игр чемпионата.
Сегодня, 4 апреля, команда встретится с «Бернли» на стадионе «Сент-Мерис». Начало — в 14.00 мск. Подопечные Ральфа Хазенхюттля занимает 14-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю