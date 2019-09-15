У Рюдигера проблемы с пахом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Вулверхэмптоном» в матче 5-го тура чемпионата Англии (5:2) рассказал, почему заменил защитника Антонио Рюдигера. Немец в перерыве был заменен на Курта Зума.

— У него возникли проблемы с пахом, когда он оказался за пределами поля и поскользнулся на металлическом элементе неподалеку от нашей скамьи запасных, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. - Надеюсь, здесь не будет ничего серьезного. Замена была проведена из предосторожности, поскольку он испытывал некоторые болезненные ощущения. В ближайшие пару дней мы проведем более детальное обследование. Следующий матч уже во вторник, но я надеюсь, что он будет в порядке к нему.