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У Рюдигера проблемы с пахом

07:22
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Вулверхэмптоном» в матче 5-го тура чемпионата Англии (5:2) рассказал, почему заменил защитника Антонио Рюдигера. Немец в перерыве был заменен на Курта Зума.

— У него возникли проблемы с пахом, когда он оказался за пределами поля и поскользнулся на металлическом элементе неподалеку от нашей скамьи запасных, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. - Надеюсь, здесь не будет ничего серьезного. Замена была проведена из предосторожности, поскольку он испытывал некоторые болезненные ощущения. В ближайшие пару дней мы проведем более детальное обследование. Следующий матч уже во вторник, но я надеюсь, что он будет в порядке к нему.

Вулверхэмптон Уондерерс — Челси

Дополнительная информация

https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/09/14/frank-lampard-gives-verdict-on-big-chelsea-win-at-wolves--commen

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