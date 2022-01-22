У Роналду проблемы с молодыми игроками «Манчестер Юнайтед»

Молодые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Athletic. Часть команды негативно отреагировала на интервью португальца, в котором он критиковал молодых футболистов.

По информации источника, у молодежи «МЮ» намного лучше отношения с форвардом Эдинсоном Кавани несмотря на то, что тот хуже знает английский язык, чем Роналду.

Также проблемой «Манчестер Юнайтед» является близость Роналду с соотечественниками Бруну Фернандешем и Диогу Далотом.