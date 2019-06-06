У Окслейда-Чемберлена в грядущем сезоне будет новый номер. Он предложил болельщикам поменять футболки

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в грядущем сезоне будет выступать под №21, ранее он играл под номером №15, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек предложил болельщикам мерисайдцев, которые уже приобрели футболки на следующий сезон, поменять их. Акция распространяется на товар, купленный в официальных клубных магазинах и интернет-магазине. Обмен возможен до конца июня.

.@Alex_OxChambo is offering supporters who bought a 2019/20 #LFC shirt printed with 'Chamberlain 21' a like-for-like exchange for a 'Chamberlain 15' jersey.



Full details ⬇️ https://t.co/BjrOgZ0R4D — Liverpool FC (@LFC) 6 июня 2019 г.

25-летний англичанин пропустил практически весь сезон из-за травмы. Он принял участие только в четырех встречах.