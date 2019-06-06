18:41 | Футбол — Англия

У Окслейда-Чемберлена в грядущем сезоне будет новый номер. Он предложил болельщикам поменять футболки

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Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в грядущем сезоне будет выступать под №21, ранее он играл под номером №15, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек предложил болельщикам мерисайдцев, которые уже приобрели футболки на следующий сезон, поменять их. Акция распространяется на товар, купленный в официальных клубных магазинах и интернет-магазине. Обмен возможен до конца июня.

 

25-летний англичанин пропустил практически весь сезон из-за травмы. Он принял участие только в четырех встречах.

 

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