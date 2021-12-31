Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о возможных трансферах в январе.

«Я сосредоточен на нынешних игроках, у нас достаточно футболистов в команде. Трансферы зимой имеют смысл только в том случае, если они рассчитаны на качественное усиление. Пока мы об этом не говорили», — приводит слова Рангника Amazon Prime.

«Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.