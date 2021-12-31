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«У нас достаточно футболистов». Рангник — о зимних трансферах «МЮ»

07:22
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о возможных трансферах в январе.

«Я сосредоточен на нынешних игроках, у нас достаточно футболистов в команде. Трансферы зимой имеют смысл только в том случае, если они рассчитаны на качественное усиление. Пока мы об этом не говорили», — приводит слова Рангника Amazon Prime.

«Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.

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Сергей Разин все материалы автора

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