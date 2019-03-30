У "МЮ" четыре игрока забили в АПЛ не меньше 10 голов. Последний раз это было 23 года назад

Нападающие "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль отметились забитыми мячами в матче 32-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (2:1). Для форвардов это 10-е голы в нынешнем сезоне АПЛ. Помимо них, этой отметки достигли Поль Погба (11) и Ромелу Лукаку (12).

Это первый случай за 23 года, когда сразу четыре игрока "МЮ" забили как минимум 10 мячей в чемпионате. Предыдущий раз это было в сезоне-1995/96: отличились Пол Скоулз (10), Энди Коул (11), Райан Гиггз (11) и Эрик Кантона (14).