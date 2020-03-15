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У Мойеса не выявлено симптомов коронавируса

09:56
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес больше не находится на карантине. У него не было обнаружено симптомов коронавируса, сообщает Sky Sports.

Ранее Мойес решил на время изолировать себя от общества, так как общался с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, у которого был обнаружен коронавирус. Однако после прохождения обследования и консультации со специалистами выяснилось, что такие меры не требуются.

Матчи АПЛ и чемпионшипа официально отложены до 3 апреля. Решение было принято на заседании акционеров АПЛ.

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