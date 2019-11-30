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У Моуринью новый любимчик: болбой становится талисманом «Тоттенхэма»

19:33
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«Тоттенхэм» дома принимает «Борнмут» в матче 14-го тура чемпионата Англии. После первого гола полузащитника «шпор» Деле Алли на 21-й минуте встречи главный тренер лондонцев Жозе Моуринью мягко ударил своим кулаком и кулак болбоя Каллума Хайнса, который стал известен после игры группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:2).

26 ноября Каллум во время встречи с греческой командой в одном из эпизодов быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор».

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Тоттенхэм — Борнмут

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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