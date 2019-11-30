У Моуринью новый любимчик: болбой становится талисманом «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» дома принимает «Борнмут» в матче 14-го тура чемпионата Англии. После первого гола полузащитника «шпор» Деле Алли на 21-й минуте встречи главный тренер лондонцев Жозе Моуринью мягко ударил своим кулаком и кулак болбоя Каллума Хайнса, который стал известен после игры группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:2).

26 ноября Каллум во время встречи с греческой командой в одном из эпизодов быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор».

Mourinho congratulates Tottenham ball boy after brilliant quick-thinking to assist goal#Mourinho #ballboy pic.twitter.com/Pm4QYfykHR — Dat Nguyen (@nguyenxdat312) November 26, 2019

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