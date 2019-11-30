У Моуринью новый любимчик: болбой становится талисманом «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм» дома принимает «Борнмут» в матче 14-го тура чемпионата Англии. После первого гола полузащитника «шпор» Деле Алли на 21-й минуте встречи главный тренер лондонцев Жозе Моуринью мягко ударил своим кулаком и кулак болбоя Каллума Хайнса, который стал известен после игры группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:2).
The ball boy has become Jose's favourite ?#COYS #THFC #TOTBOU pic.twitter.com/aiMJesgyFC— ?Nabila(???) (@HOTkhunniegirl2) November 30, 2019
? Tottenham vs Bournemouth | Dele Alli (GOAL!!!) 21' #TOTBOU pic.twitter.com/62nELEpHiA— D9INE (@D9INE_XF_) November 30, 2019
26 ноября Каллум во время встречи с греческой командой в одном из эпизодов быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор».
Mourinho congratulates Tottenham ball boy after brilliant quick-thinking to assist goal#Mourinho #ballboy pic.twitter.com/Pm4QYfykHR— Dat Nguyen (@nguyenxdat312) November 26, 2019
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