У Клоппа будет больше влияния на трансферы «Ливерпуля» после ухода спортивного директора Уорда

У главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа будет больше свободы в трансферной деятельности клуба, сообщает ESPN.

По данным источника, летом 2023 года Джулиана Уорд покинет пост спортивного директора клуба, его обязанности в области комплектации состава перейдут Клоппу.

В апреле 2022 года немецкий специалист продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2026 года. Командой он руководит с 2015 года.