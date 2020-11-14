У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн стал жертвой угона автомобиля, сообщает The Sun.
По сведениям источника, злоумышленники угнали машину нападающего сборной Англии среди белого дня. Автомобиль Кейна стоит примерно 100 тысяч фунтов.
Кейн стал третьим игроком «Тоттенхэма», у которого за последние несколько месяцев угнали автомобиль — ранее жертвами стали полузащитник Деле Алли и защитник Ян Фертонген.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.