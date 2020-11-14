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У Кейна угнали автомобиль за 100 тысяч фунтов

18:17
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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн стал жертвой угона автомобиля, сообщает The Sun.

По сведениям источника, злоумышленники угнали машину нападающего сборной Англии среди белого дня. Автомобиль Кейна стоит примерно 100 тысяч фунтов.

Кейн стал третьим игроком «Тоттенхэма», у которого за последние несколько месяцев угнали автомобиль — ранее жертвами стали полузащитник Деле Алли и защитник Ян Фертонген.

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