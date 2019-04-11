У Кейна – серьезное повреждение боковой связки голеностопа

"Тоттенхэм" на своем официальном сайте опубликовал диагнозы нападающего Харри Кейна и полузащитника Деле Алли. Оба игрока получили травмы во вторник в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:0).

У 25-летнего форварда серьезное повреждение боковой связки левого голеностопа. Сроки его восстановления не сообщаются.

23-летний хавбек, в свою очередь, повредил левую руку, но его участие в субботнем матче 34-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" пока не исключается.

"Тоттенхэм" без Кейна. Так ли это страшно?