У Гвардьолы в «Ман Сити» новый ассистент. Он тренирует с 16 лет, работал с Онопко, Иньестой и самим Гвардьолой

Испанец Хуан Мануэль Лильо вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити». 54-летний специалист вошел в тренерский штаб Хосепа Гвардьолы.

Лильо начал тренировать с 16 лет, возлавив любительскую команду «Амарос» в 1981 году. Впоследствии он работал с большим количеством испанских клубов, в том числе в примере. В частности в сезоне-1996/97 он возглавлял «Овьедо», в составе которого играл капитан сборной России Виктор Онопко. В середине нулевых Лильо возглавлял мексиканский «Дорадос де Синалоа», где заканчивал карьеру футболиста сам Гвардьола.

Также в карьере Лильо были такие известные клубы, как «Тенерифе», «Сарагоса», «Мурсия», «Реал Сосьедад», «Альмерия». Кроме того, он входил в тренерский штаб «Севильи» и сборной Чили, а в сезоне-2018/19 возглавлял японский «Виссел Кобе», где работал с экс-капитаном «Барселоны» Андресом Иньестой.

Предыдущим клубом в карьере Лильо был китайский «Циндао Хуанхай», с которым специалист выиграл второй по силе дивизион Китая.