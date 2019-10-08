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У Гвардьолы и Давида Сильвы произошел конфликт

11:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола и капитан команды Давид Сильва стали участниками конфликта во время проигранного матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:2), утверждает Daily Mirror.

Во время игры Гвардьола подозвал к себе Давида Сильву и раскритиковал его за скорость: «Давид, ты недостаточно бегаешь. Где твои ноги?».

Отмечается, что 33-летний Сильва, защищающий цвета «Ман Сити» с 2010 года, близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно.

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