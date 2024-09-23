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Сегодня, 16:35

У «Эвертона» появились новые владельцы

Алина Савинова
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«Эвертон» объявил о том, что Blue Heaven Holdings и Friedkin Group достигли соглашения по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба.

При этом отмечается, что сделка должна еще получить одобрение со стороны регулирующих органов, в том числе премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии и Управления по финансовому регулированию и надзору.

«Мы надеемся обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона «Эвертона» в Брэмли-Мур-Док», — заявил представитель Friedkin Group.

Blue Heaven Holdings и Friedkin Group также являются владельцами итальянской «Ромы».

В сентябре 2023 года Фархад Мошири, который начал инвестировал в «Эвертон» в 2016 году, согласился продать свою долю американскому инвестиционному фонду 777 Partners.

Источник: Официальный сайт «Эвертона»
Футбол
ФК Эвертон
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1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
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 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
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 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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Челси – Брайтон
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