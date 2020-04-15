У Джимми Гривза не обнаружили коронавирус и выписали из больницы

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Челси» Джимми Гривз выписан из больницы, сообщает BBC.

Сообщается, что у 80-летнего Гривза, который попал в больницу 7 апреля, не был обнаружен коронавирус. Англичанина отпустили домой, где он будет продолжать проходить реабилитацию.

В последние годы Гривз испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Он дважды перенес инсульт, с 2015 года экс-форвард передвигается на инвалидной коляске.

Джимми Гривз — рекордсмен по количеству голов в высшем английском дивизионе (357). В составе сборной Англии он становился чемпионом мира в 1966 году, а также завоевывал бронзу чемпионата Европы-1968.