У члена семьи Менди не подтвердился коронавирус

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди сообщил, что анализ, который сдал член его семьи, не дал положительный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Менди отправился на карантин из-за того, что у его родственника было подозрение на коронавирус.

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за поддержку после сообщения о моем карантине, — написал Менди в Instagram. — Результаты тестов отрицательные. Однако важно, чтобы все взяли на себя ответственность, чтобы защитить себя, а самое главное — самых слабых от эпидемии.

Я предлагаю вам следовать инструкциям Всемирной организацией здравоохранения, чтобы как можно быстрее остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.