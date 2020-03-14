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У члена семьи Менди не подтвердился коронавирус

22:07

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди сообщил, что анализ, который сдал член его семьи, не дал положительный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Менди отправился на карантин из-за того, что у его родственника было подозрение на коронавирус.

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за поддержку после сообщения о моем карантине, — написал Менди в Instagram. — Результаты тестов отрицательные. Однако важно, чтобы все взяли на себя ответственность, чтобы защитить себя, а самое главное — самых слабых от эпидемии.

Я предлагаю вам следовать инструкциям Всемирной организацией здравоохранения, чтобы как можно быстрее остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.

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