У «Челси» два вратаря и четыре полевых игрока в запасе на матч с «Вулверхэмптоном»
«Челси» объявил состав на матч 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».
В запас лондонской команды попали лишь шесть игроков — вратари Аррисабалага и Беттинелли, защитник Сарр, а также полузащитники Ковачич, Сауль и Баркли.
В стартовом составе «аристократов» выйдут Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш, Чалоба, Маунт и Пулишич.
Ранее сообщалось, что АПЛ отклонила запрос «Челси» о переносе матча с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится сегодня, 19 декабря. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
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