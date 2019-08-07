У Чалова мало игр за сборную. Как ему получить разрешение на работу в Англии?

При переходе в "Кристал Пэлас" нападающий ЦСКА Федор Чалов может столкнуться с трудностями. Каждый иностранный футболист при трансфера должен получить разрешение на работу в Англии. Для этого он должен доказать свое "качество", а оно зависит от страны, которую представляет игрок.

К примеру, если сборная этого футболиста представляет десятку рейтинга ФИФА, то ему достаточно сыграть в 30 процентах ее матчей за последние два года. Россия сейчас 46-я, а значит Чалову необходимо поучаствовать в 75 процентах игр национальной сборной, чтобы автоматически получить разрешение на работу. Молодым поблажки – обычно в расчет берутся игры за последние два года, но для 21-летних (и младше) смотрят матчи за последний год. Однако 21-летний Чалов не подпадает под эти правила.

Поэтому в силу вступят другие правила – "Пэлас" нужно будет доказать так называемый "исключительный талант" Чалова. Англичане будут считать, сколько матчей сыграл Чалов за ЦСКА, сколько денег заплатит "Пэлас", какой будет зарплата россиянина – в зависимости от цифр, россиянин будет набирать зачетные баллы. Чтобы получить разрешение на работу, Чалову нужно набрать четыре балла. С большой долей вероятности, россиянин их наберет – он регулярно играл за ЦСКА, а сумма возможного трансфера (23 миллиона фунтов стерлингов) велика. Кроме того, отказывают игрокам крайне редко, а сами клубы прекрасно осведомлены об этих правилах и просчитывают все риски заранее. (Гоша Чернов)​