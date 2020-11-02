У Бобби Чарльтона диагностировали деменцию

Легенда «Манчестер Юнайтед», чемпион мира-1966 Бобби Чарльтон страдает от деменции, сообщает BBС. В июле этого года скончался старший брат 83-летнего Чарльтона Джек, а в прошлую пятницу его партнер по сборной Англии Нобби Стайлз. У обоих также была диагностирована деменция.

Чарльтон выступал в «МЮ» с 1954 по 1973 год, выиграл три чемпионата, Кубок и четыре Суперкубка Англии, а также Кубок европейских чемпионов. В 1966 году он выиграл в составе сборной Англии чемпионат мира, в том же году получил «Золотой мяч».