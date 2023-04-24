У «Барселоны» нет шансов на подписание Джеймса — защитник является неприкасаемым в «Челси»

Переход защитника «Челси» Риса Джеймса в «Барселону» невозможен, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 23-летний англичанин является неприкасаемым в лондонском клубе. К тому же, в прошлом году Джеймс подписал новый долгосрочный контракт с «синими». Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала».

В этом сезоне Джеймс провел за «Челси» 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.