У «Барселоны» нет шансов на подписание Джеймса — защитник является неприкасаемым в «Челси»
Переход защитника «Челси» Риса Джеймса в «Барселону» невозможен, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, 23-летний англичанин является неприкасаемым в лондонском клубе. К тому же, в прошлом году Джеймс подписал новый долгосрочный контракт с «синими». Соглашение рассчитано до лета 2028 года.
Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала».
В этом сезоне Джеймс провел за «Челси» 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
6
|Астон Вилла
|32
|15
|6
|11
|45-41
|51
|
7
|Ливерпуль
|31
|14
|8
|9
|59-38
|50
|
8
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
9
|Фулхэм
|31
|13
|6
|12
|44-42
|45
|
10
|Брентфорд
|32
|10
|14
|8
|48-43
|44
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|32
|9
|10
|13
|31-40
|37
|
13
|Вест Хэм
|31
|9
|7
|15
|33-41
|34
|
14
|Вулверхэмптон
|32
|9
|7
|16
|27-44
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Лидс
|32
|7
|8
|17
|41-62
|29
|
17
|Лестер
|32
|8
|4
|20
|43-56
|28
|
18
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
19
|Нот. Форест
|32
|6
|9
|17
|26-59
|27
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 3
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|1 : 1
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|0 : 0
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 2
|22.04
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|0 : 4
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|6 : 1
|24.05
|18:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|30
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
Новости