У ассистента главного тренера «Бернли» обнаружили коронавирус

Ассистент главного тренера «Бернли» Айан Воан заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба английской команды. Болезнь у специалиста протекает бессимптомно.

Ближайшую неделю Воан будет находиться на самоизоляции в своем доме.

Ранее пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила о результатах тестирования членов команд на коронавирус.

В общей сложности проверили 748 игроков и сотрудников клубов. Положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у шести человек из трех команд лиги. Заболевшие проведут неделю на самоизоляции.