У Алиссона родился второй ребенок. Фото

У вратаря "Ливерпуля" Алиссона родился сын. Это его второй ребенок. Фотографию новорожденного бразилец опубликовал в своем Твиттере. Родители назвали сына Маттео.

Ontem nasceu meu segundo filho! Seja bem-vindo vindo Matteo! Te amamos muito! 🙏🏻👨‍👩‍👧‍👦 #14/06/19 pic.twitter.com/tBA6aX8exp — Alisson Becker (@Alissonbecker) 15 июня 2019 г.

– Вчера родился мой второй ребенок! Добро пожаловать, Маттео! Мы очень тебя любим, – подписал фото Алиссон.

Ранее Алиссон отметил победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиге чемпионов​, позвонив жене по фейстайму. Пара вступила в брак в 2015 году.