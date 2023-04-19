Тьягу Силва: «Мы должны нацелиться на победу в каждом из семи оставшихся матчей сезона»

Защитник «Челси» Тьягу Силва высказался об оставшейся части сезона своей команды.

«Мы должны нацелиться на победу в каждом из семи оставшихся матчей сезона. Когда ты надеваешь футболку «Челси», то просто обязан это делать. Клуб в очень тяжелой ситуации, но мы должны поднять головы и продолжить работу», — приводит слова Силвы пресс-служба команды.

«Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 31 матч.