Силва — об уходе Жоржиньо в «Арсенал»: «Челси» продал Жоржиньо прямому конкуренту. Такое случается»

Защитник «Челси» Тьягу Силва высказался о переходе полузащитника «синих» Жоржиньо в «Арсенал».

31 января «Арсенал» объявил о трансфере итальянского хавбека.

«Мы продали Жоржиньо прямому конкуренту. Но это футбольные вещи, такое случается. Он хотел бы остаться в Англии, потому что у него живет здесь семья. Это вещи, которые мы не можем контролировать, но мы также должны понимать ситуацию игрока. Я знаю, что впереди у нас с клубом много работы, но мы потеряли одного из наших лидеров в раздевалке, Жоржиньо, парня, который много говорил. Этот пробел останется, но мы должны двигаться дальше. Мы ждали, что он уйдет, и так случилось. Теперь нам нужно компенсировать его отсутствие наилучшим образом», — приводит слова Силвы издание ESPN.

Жоржиньо выступал за «Челси» с июля 2018 года. В текущем сезоне он провел за «синих» 25 матчей и забил три гола.