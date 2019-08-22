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Twitter будет следить за аккаунтами темнокожих игроков для противодействия расистским оскорблениям

13:55
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Сотрудники социальной сети Twitter будут внимательно отслеживать аккаунты 50 ведущих темнокожих футболистов Англии, чтобы бороться с расистскими оскорблениями. Об этом сообщает британское издание The Times.

Сообщается, что руководство соцсети решило изменить свою политику после встречи с Ассоциацией профессиональных футболистов Англии. Теперь Twitter будет более оперативно реагировать на такие случаи. На встрече также присутствовали представители Instagram и Facebook.

Поводом послужили три расистских инцидента с участием игроков премьер-лиги и чемпионшипа за последние семь дней. За это время от комментариев фанатов пострадали нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард «Рединга» Яку Мейте.

По результатам исследования известной организации Kick It Out выяснилось, что с августа 2014 по март 2015 количество расистских оскорблений в Twitter превысило 135 000.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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