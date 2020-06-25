Твит Ловрена из трех символов, который поняли все

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен опубликовал твит всего из трех символов, который поняли большинство болельщиков команды. Хорват написал «45» и значок минуты. Таким образом, он намекнул, что до чемпионства «красных», возможно, осталось всего 45 минут.

В настоящее время проходит матч 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити». После первого тайма «Челси» ведет 1:0. Если «Сити» потеряет очки, то «Ливерпуль» станет чемпионом за семь туров до конца сезона и впервые за 30 лет.