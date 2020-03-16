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Турнир от «Лейтон Ориент» вызвал небывалый ажиотаж. Пришлось расширять количество участников

21:37
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Клуб из четвертого английского дивизиона «Лейтон Ориент» предложил организовать кибертурнир по FIFA 20, пока европейские и мировые чемпионаты приостановлены из-за пандемии короновируса.

Сначала планировало провести турнир на 64 команды, но после отклика от «Манчестер Сити» популярность потенциального соревнования резко выросла. В итоге команд набралось 128.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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