Турки Аль аш-Шейх может купить «Бристоль»

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассматривает возможность покупки «Бристоля», сообщает The Sun.

По данным источника, владеющая клубом семья Лэнсдаунов не планировала продавать клуб, однако Аль аш-Шейх может выступить с очень выгодным для них предложением. До этого интерес саудовского промоутера и бизнесмена был связан с «Миллуоллом» и «Саутгемптоном».

«Бристоль Сити» в сезоне-2024/25 занял 6-е место в таблице основного турнира чемпионшипа. В полуфинале турнира за право сыграть в АПЛ он уступил «Шеффилд Юнайтед» в двух матчах с общим счетом 0:6.