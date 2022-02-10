Туристическая организация прекратила сотрудничество с «Вест-Хэмом» из-за скандала с Зума

Туристическая организация Experience Kissimmee объявила о прекращении спонсорских отношений с «Вест Хэмом».

«Мы объявляем о прекращении спонсорства «Вест Хэма. Мы решительно осуждаем действия Зума. Мы как организация и сообщество не можем смириться с жестоким обращением с животными», — говорится в заявлении Experience Kissimmee в Twitter.

7 февраля в интернете появилось видео, как Курт Зума избивает своих кошек. Видео снимал его брат.

Вчера, 9 февраля, «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным. Также с Зума прекратил сотрудничество adidas.