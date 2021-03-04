Тухель заявил, что в следующем сезоне «Челси» будет бороться за все титулы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что в сезоне-2021/2022 лондонский клуб будет бороться за все титулы во всех турнирах.

«Иногда полезно оценить реальность и сократить отставание как можно быстрее. Но сможем ли мы сократить разрыв с «Ман Сити»? Думаю, нет, это невозможно. В следующем сезоне все начнут с нуля. В спорте можно быстро стать лучшим, если поймал момент. Мы хотим сделать все возможное. Сейчас «Челси» будет бороться за топ-4. Со следующего сезона мы точно будем бороться за все титулы во всех турнирах», — цитирует Тухеля ESPN.

После 26 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 21 балл. Немецкий специалист возглавил лондонский клуб в конце января этого года.