Тухель заявил, что «Челси» заслужил победу в матче с «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу команды над «Лидсом» в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:2).

«Это был хороший матч, очень напряженный. Доволен игрой «Челси». Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, нам повезло забить гол в дополнительное время. Но отыграться дважды — впечатляет.

Нам повезло, мы нуждались в везении. В последних двух матчах нам не везло, мы пропускали. В нашей команде альтернативы победам нет. Рад за команду и штаб, что эти два дня они проведут с ощущением, что мы все изменили. Как и всегда, есть вещи, которые можно улучшить, но я очень доволен результатом», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 36 очков.