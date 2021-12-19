Тухель защитил Сауля от критики со стороны болельщиков «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель защитил полузащитника «синих» Сауля от критики со стороны фанатов в социальных сетях.
«Чувствует ли Сауль, что выполняет ту же роль, что и в «Атлетико», чувствует ли он ту же ответственность? Наверное, нет. Да, у Сауля есть проблемы. Он не первый в АПЛ, кто столкнулся с проблемами, и далеко не последний. Мы защищаем своих футболистов, я всегда буду защищать своих игроков. Не думаю, что честно критиковать его со стороны фанатов. Я понимаю, что люди расстроены его игрой, но такая реакция со стороны болельщиков — одна из причин, по которой я не пользуюсь социальными сетями. Мне остается лишь надеяться, что сам Сауль не читает все это в интернете. Он знает, в чем ему надо стать лучше, он делает для этого все. Сейчас у него есть проблемы, но мы стараемся найти для него лучшую роль на поле», — приводит Goal слова Тухеля.
«Челси» арендовал Сауля у «Атлетико» в августе нынешнего года с правом выкупа. В сезоне-2021/22 испанец провел за «синих» 9 матчей и не отличился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/chelsea-saul-struggling-tuchel-admits-problem-but-urges-fans/bltc13ce3ba02f562f2
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