Тухель заменит Лэмпарда в «Челси»
Бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заменит Фрэнка Лэмпарда на аналогичном посту в «Челси». Об этом сообщил жруналист Фабрицио Романо в своем Twitter. По его словам, Тухель уже принял предложение и подпишет контракт в ближайшее время.
Также на пост претендовали Массимилиано Аллегри, Томас Тухель, Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсманн. Кроме того на роль исполняющих обязанности наставника рассматривались главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и бывший наставник «синих» Авраам Грант.
Ранее стало известно, что Лэмпард будет уволен уже сегодня.
В нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает 9 место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед» на 11 очков.
Лэмпард возглавил команду 4 июня 2019 года, подписав с командой трехлетний контракт.
Thomas Tuchel is set to become the new Chelsea manager, confirmed. Frank Lampard will be officially sacked today — Tuchel has accepted the #CFC job and is expected to sign in the coming hours. ?— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021
RB Lepzig won't let Nagelsmann go now + Allegri is considering other options/clubs. https://t.co/KODPcJAFF5
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