Тухель заменит Лэмпарда в «Челси»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заменит Фрэнка Лэмпарда на аналогичном посту в «Челси». Об этом сообщил жруналист Фабрицио Романо в своем Twitter. По его словам, Тухель уже принял предложение и подпишет контракт в ближайшее время.

Также на пост претендовали Массимилиано Аллегри, Томас Тухель, Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсманн. Кроме того на роль исполняющих обязанности наставника рассматривались главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и бывший наставник «синих» Авраам Грант.

Ранее стало известно, что Лэмпард будет уволен уже сегодня.

В нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает 9 место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед» на 11 очков.

Лэмпард возглавил команду 4 июня 2019 года, подписав с командой трехлетний контракт.