Тухель выступил против подписания «Челси» Криштиану Роналду

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил против возможного подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, утверждает Daily Mail.

Немецкий специалист считает, что 37-летний португалец не впишется в систему игры команды. Ему необходим более энергичный и прессингующий игрок в атаке, нежели Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «МЮ» продать его, так как сам игрок хочет выступать в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.