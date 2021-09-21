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Тухель высказался о решении Алонсо не вставать на колено перед матчами

22:36
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о решении защитника клуба Маркоса Алонсо не вставать на колено перед матчами в знак борьбы с расизмом.

«Для меня важно, что я знаю Маркоса и доверяю ему на 1000 процентов, он настроен против расизма и любых его проявлений. В этом я не сомневаюсь, все мы против расизма. У всех нас одна цель — сделать как можно больше против расизма и выступать против него. Есть разные способы сделать это», — цитирует Тухеля Evening Standard.

Ранее испанец заявил, что прекратит вставать на колено перед матчами в знак борьбы с расизмом и вместо этого будет показывать пальцем на значок с надписью: «Нет места расизму».

Дополнительная информация:

https://www.standard.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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