Тухель высказался о решении Алонсо не вставать на колено перед матчами

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о решении защитника клуба Маркоса Алонсо не вставать на колено перед матчами в знак борьбы с расизмом.

«Для меня важно, что я знаю Маркоса и доверяю ему на 1000 процентов, он настроен против расизма и любых его проявлений. В этом я не сомневаюсь, все мы против расизма. У всех нас одна цель — сделать как можно больше против расизма и выступать против него. Есть разные способы сделать это», — цитирует Тухеля Evening Standard.

Ранее испанец заявил, что прекратит вставать на колено перед матчами в знак борьбы с расизмом и вместо этого будет показывать пальцем на значок с надписью: «Нет места расизму».