Тухель высказался о разгромной победе «Челси» над «Норвичем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ против «Норвича» (7:0).

«Сыграли хорошо, были опасны и неплохо выложились. Игроки высоко прессинговали и выиграли много единоборств, провели матч в высоком ритме и создали большое количество моментов. Чтобы забить семь, необходимо немного удачи и моменты. Футболисты «Челси» хорошо себя проявили.

Очень жаль Фарке — мы не прекращали забивать и не хотели прекращать. Договорились в перерыве, что хотим продолжать. Ужасно жаль Даниэля — надеюсь, он не растеряется и вернет команду на прежний уровень. Он заслужил это, он хороший парень», — цитирует Тухеля BBC.

Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Мэйсон Маунт. Также у «Челси» отличились Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл. Еще один мяч футболисты «Норвича» забили в собственные ворота — автогол на счету Максимилиана Ааронса.