Тухель выразил надежду на то, что Рюдигер продлит контракт с «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с контрактом защитника «синих» Антонио Рюдигера.
«Мы надеемся, что стороны найдут решение проблемы. Рюдигер играет прекрасно и показывает высокий уровень на протяжении длительного периода. Антонио спокоен и сфокусирован на своем деле, его не отвлекает контрактный вопрос. Он прекрасно чувствует себя в «Челси», его уважают одноклубники, он чувствует, что важен команде. Рюдигер играет в лучшей лиге Европы за топ-клуб, мало причин для того, чтобы что-то поменять. Впрочем, это дело Антонио и клуба. Я спокоен, будь, что будет», — приводит Goal слова Тухеля.
Рюдигер выступает за «Челси» с 2017 года. Нынешний контракт 28-летнего немца с клубом действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-rudiger-contract-psg-real-madrid-chelsea-defender/ys3nrgjmzuhn11wwecly20d8a
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