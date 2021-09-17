Тухель выразил надежду на то, что Рюдигер продлит контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с контрактом защитника «синих» Антонио Рюдигера.

«Мы надеемся, что стороны найдут решение проблемы. Рюдигер играет прекрасно и показывает высокий уровень на протяжении длительного периода. Антонио спокоен и сфокусирован на своем деле, его не отвлекает контрактный вопрос. Он прекрасно чувствует себя в «Челси», его уважают одноклубники, он чувствует, что важен команде. Рюдигер играет в лучшей лиге Европы за топ-клуб, мало причин для того, чтобы что-то поменять. Впрочем, это дело Антонио и клуба. Я спокоен, будь, что будет», — приводит Goal слова Тухеля.

Рюдигер выступает за «Челси» с 2017 года. Нынешний контракт 28-летнего немца с клубом действует до конца июня 2022 года.